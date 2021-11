जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत (election of District Bank) महाविकास आघाडी प्रणित सहकार पॅनलने (Cooperation panel) बहुमताचा आकडा सर केला असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (Nationalist Congress) सर्वाधिक 11 जागा निवडून आलेल्या आहेत.तर त्या खालोखाल शिवसेना (Shiv Sena) आणि काँग्रेसच्या (Congress) जागा निवडून आलेल्या आहेत. आता तिन्ही पक्षांकडून जिल्हा बँकेच्या चेअरमनपदासाठी दावेदारी केली जात आहे. परंतु, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्वाधिक जागा निवडून आलेल्या असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रथम चेअरमन पदाची संधी (Opportunity for the post of Chairman) दिली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राष्ट्रवादीमध्ये माजीमंत्री गुलाबराव देवकर (Former Minister Gulabrao Deokar),डॉ.सतीश पाटील, अ‍ॅड.रोहिणी खडसे-खेवलकर (Adv. Rohini Khadse-Khewalkar), अ‍ॅड. रवींद्र पाटील यांच्यात रस्सीखेच सुरु आहे. या चौघांपैकी कोणाला चेअरमनपदाची संधी मिळणार याविषयी उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.