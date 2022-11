माजी सदस्य शेखर पाटील यांनी यावल पंचायत समितीच्या कारभाराचे काढले वाभाडे

यावल Yaval प्रतिनिधी

गेल्या पाच वर्षात विरोधात झालेल्या ठरावांची कुठलीही चौकशी (ठरावांची कुठलीही चौकशी) यावल पंचायत समिती प्रशासनाने (Yaval Panchayat Samiti administration) केली नाही त्यामुळे मोठा भ्रष्टाचार (Big corruption) झाला असून यावल पंचायत समितीच्या कारभाराची वरिष्ठ स्तरावर चौकशी (Inquiry at senior level) न झाल्यास वेळप्रसंगी आमरण उपोषण (Fasting to death)केले जाईल असा गर्भित इशारा यावल पंचायत समितीचे काँग्रेसचे माजी गटनेता शेखर सोपान पाटील (Former member Shekhar Patil) यांनी पत्रकार परिषदेत केला.