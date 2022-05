महापौर जयश्री महाजन (Mayor Jayashree Mahajan) यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मनपाच्या सभागृहात महासभा (General Assembly) पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर उपमहापौर कुलभूषण पाटील, आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड, नगरसचिव सुनिल गोराणे उपस्थित होते.

सभेत माजी महापौर सदाशिव ढेकळे यांनी डी-मार्ट ते ईच्छादेवी चौक रस्त्याच्या दुरुस्ती व अमृतचे नळ कनेक्शन दिले जात नाही, त्यावरुन अधिकार्‍यांना धारेवर धरले होते. तसेच राजेंद्र घुगे पाटील यांनी देखील स्मशानभूमी, डी-मार्ट रोडवरुन संताप व्यक्त केला, नगरसेवक इबा पटेल, विरण खडके, सरिता माळी, अ‍ॅड. दिलीप पोकळे, चेतन सनकत आदी नगरसेवकांनी विविध विषयांवरुन अधिकार्‍यांच्या कामाकाजाविषयी नाराजी (Dissatisfied with the functioning of the authorities) व्यक्त केली. तसेच दूृषित पाण्याच्या (Contaminated water supply), मुद्द्यावरुन नगरसेवका पार्वताबाई भिल, डॉ.चंद्रशेखर पाटील यांच्यासह बहुतांश नगरसेवकांनी अधिकार्‍यांना चांगलेच घेरले होते. दरम्यान, आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी तातडीने बैठका घेवून चर्चाकरुन विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करु अशी ग्वाही दिली.

निधी वाटपात दुजाभाव

नगरसेविका कांचन सोनवणे यांनी देखील सभेत अधिकार्‍यांना जाब विचारला असून त्या म्हणाल्या की, आमचा प्रभाग दलित वस्तीचा आहे. तरी देखील आम्हाला विकास कामांना निधी (Funding for development works) दिला जात नाही, आमच्याच प्रभागातील इतर नगरसेवकांना विकास कामांसाठी निधी दिला जातो परंतु आम्हाला निधी दिला जात नाही, असा दुजाभाव का ? केला जात आहे, याचा जाब कांचन सोनवणे यांनी विचारला आहे.

तर रस्ता बंद करण्याचा इशारा

शहरातील सर्व कचरा खोटेनगर, चंदू आण्णा नगर, पवार पार्क मार्गे डंम्पींग ग्राऊडमध्ये वाहून नेला जातो. दररोज या रस्त्यावरुन दिवसभर कचर्‍याची वाहने (Garbage vehicles) वापरत असतात मात्र, तरीही महापालिकेकडून हा रस्ता नवीन तयार केला जात नाही, म्हणून मनपाने सर्वांत आधी हा रस्ता तयार करावा अन्यथा आम्ही रस्ता(road) बंद करुन एकही कचर्‍याचे वाहन या रस्त्याने जाऊ देणार नाही, असा इशारा नगरसेवक डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांनी दिला आहे. तसेच आम्ही पालकमंत्र्यांचे पाया पडून निधी आणतो मात्र, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे (Procrastination of administration) टेंडर प्रोसेस उशिरा होते आणि परिणामी निधी परत जाण्याची वेळ येते असेही डॉ. पाटील यांनी सांगितले. त्यानंतर दूषित पाणी पुरवठ्यावर 'पाणी रे पाणी तेरा रंग कैसा, महापालिका भेजे वैसा" असे म्हणत मनपाच्या यंत्रणेवर टीका देखील त्यांनी केली.