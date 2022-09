ग.स.सोसायटीच्या 113 वर्षात प्रथमच सत्ताधारी विरोधक एकदम ओके

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

आशिया खंडात प्रसिद्ध असलेल्या ग.स.सोसायटीची (G.S.Society) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (Annual General Meeting) दरवर्षी वादळी झालेली आहे. मात्र, यंदा रविवारी होणार्‍या सभेच्या पूर्वसंध्येला ग.स.सोसायटीचे अध्यक्ष उदय पाटील (President Uday Patil) यांनी सत्ताधारी आणि विरोधकांची मोट बांधत (Ties between the ruling party and the opposition) सभेच्या पूर्वसंध्येला ग.स.सोसायटीच्या मुख्य प्रशाकीय इमारतीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सर्व संचालकांची एकत्रित बैठक (Combined meeting of all directors) घेतली. त्यानंतर सभासदांच्या हितासाठी सत्ताधारी व विरोधी संचालक एकत्र आल्याचे सांगत ग.स.सोसायटीच्या 113 वर्षात विरोधक एकाच व्यासपीठावर मग एकदम ओके असे म्हणत सर्व संचालकांमध्ये हास्याची लकेर उमटली.