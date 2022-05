फोडाफोडीच्या दावे प्रतिदाव्यांमुळे ग.स.च्या राजकारणाला मिळणार कलाटणी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

ग.स. सोसायटीवर (Co-operative Credit Bureau of District Government Servants) सत्ता काबीज (Seize power) करण्यासाठी सहकार, (Sahakar)लोकसहकार (Lok Sahakar) आणि प्रगती शिक्षक सेना (Pragati Shikshak Sena) या तिन्ही गटाकडून प्रचंड चुरस (Huge churas) निर्माण झाली आहे.

त्यापार्श्वभूमीवर लोकसहकार आणि प्रगती शिक्षक सेना गटाचे 9 संचालक जिल्ह्याबाहेर सहलीवर रवाना (Depart for the trip) झाले आहे. दरम्यान,ग.स.अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीसाठी आता फोडाफोडीचे राजकारण सुरू झाले आहे. सहकार गटाकडून लोकसहकारचे दोन संचालक गळाला तर दुसरीकडे प्रगती शिक्षक सेना गटाकडून सहकारचे 5 संचालक आमच्या संपर्कात असल्याचा दावा स्वत: प्रगती शिक्षक सेना गटाचे रावसाहेब पाटील यांनी केला आहे. दोन्ही गटातील दावे प्रतिदाव्यांमुळे (Due to counter-claims) व संचालकांच्या कोलांटउड्यामुळे ग.स.सोसाटीत सत्तेचे गणित निवडीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. कारण गुप्त मतदान (Secret ballot) होणार असल्याने ऐनवेळेस कलाटणी मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.