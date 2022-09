पाच वर्षांनंतर खुनाच्याच दिवशी आरोपीला शिक्षा

भुसावळ Bhusaval । प्रतिनिधी

पाच वर्षांपूर्वी शहरात गणेश विसर्जन मिरवणूकीतील (Ganesh immersion procession) किरकोळ वादातून (minor dispute) 5 सप्टेंबर 2017 रोजी विक्की उर्फ ललीत हरी मराठ युवकाच्या (murder of the youth) खुनातील आरोपी (accused) गोलू उर्फ राजेंद्र उर्फ सुभाष सावकारे याला न्यायालयाने (Court) तब्बल पाच वर्षांनंतर (After almost five years) 5 सप्टेंबर 2022 रोजी 7 वर्षे सक्त मजुरीची (Sentenced to 7 years of hard labour) शिक्षा भुसावळ न्यायालयाने (Bhusawal Court) सुनावली आहे.