जरंडीत पिसाळलेल्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात पाच जखमी

सोयगाव, Soygaon

अंगणात खेळणाऱ्या तिघा बालकांसह (three children) रस्त्याने जाणाऱ्या-येणाऱ्या ग्रामस्थांवर (villagers) पिसाळलेल्या कुत्र्यांनी (crushed dogs) जोरदार हल्ला (Strong attack) चढवून पाच जणांना (Five people) जखमी (wounded) केल्याची घटना गुरुवारी जरंडीत घडली या घटनेमुळे परिसरात दहशत पसरली असून यातील तिघे गंभीर (Three serious) असल्याने त्यांना तातडीने जळगावला सामान्य रुग्णालयात (Jalgaon General Hospital) उपाचारासाठी (treatment) दाखल करण्यात आले आहे.