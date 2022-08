Photos # सर्वात आधी देशभावना महत्त्वाची – कुलगुरू डॉ. विजय माहेश्वरी

जळगाव jalgaon प्रतिनिधी –

भारतात प्रतिभावान युवकांची (Talented youth in India) संख्या सर्वात जास्त आहे. हिच प्रतिभा भारताला सामर्थ्यशाली (Powerful) बनवू शकते फक्त तरूणांच्या अवलोकन, विश्लेषण आणि परिश्रमातून नवसंकल्पनेला (Promote innovation) चालना देणाची गरज आहे. पुरक वातावरणातून ते शक्य आहे. माझ्या भारताला शक्तिशाली देश बनविण्यासाठी, देशाचा उत्कर्ष साध्य करण्यासाठी, युवकांनी चौकटीबाहेरचा विचार (Thinking outside the box) करून सर्वात आधी देश ही भावना संवेदनशील मनाने स्वीकारली पाहिजे; असे आवाहन कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे (Poet sister Bahinabai Choudhary Vice-Chancellor of North Maharashtra University ) कुलगुरू डॉ. विजय माहेश्वरी (Dr. Vijay Maheshwari) यांनी केले.