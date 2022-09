पोलीसाच्या नवीन वसाहतीतील ७ व्या मजल्यावर आग

जळगाव-jalgaon

शहरातील पोलीस अधीक्षक कार्यालयात (Superintendent Police office) काही दिवसांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या नवीन वसाहतीच्या (new colony) ३ नंबरच्या इमारतीत (building no.3) सातव्या मजल्यावर (seventh floor) एका पोलीस कर्मचाऱ्याच्या (policeman) घराला आग (house caught fire) लागल्याची घटना मंगळवारी रात्री ९ वाजेच्या सुमारास घडली. घरातील गणपतीजवळ लावलेल्या दिव्यामुळे (lamp placed near Ganapati) ही आग (fire) लागल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे.