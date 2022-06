उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभागातर्फे विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य

जळगाव jalgaon (प्रतिनिधी)

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या (Poet Bahinabai Chaudhary North Maharashtra University) विद्यार्थी विकास विभागाच्या (Student Development Department) वतीने आर्थिक दुर्बल घटक योजनेअंतर्गत (Under the Economic Weaknesses Scheme) पदवीस्तरावरील १२५८ आणि पदव्युत्तर स्तरावरील ५३६ विद्यार्थ्यांना (students) एकूण ९१ लाख ८३ हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य अनुदान (Financial assistance) वाटप करण्यात आले.