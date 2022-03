पिस्तुलाचा धाक दाखवत बँक व्यवस्थापकाची रोकड लांबवली

जळगाव jalgaon

बॅग सोड (Leave the bag) नाही, तर गोळी मारेल (Will shoot)! अशी धमकी देत बचत गटाचे पैसे वसुली करणार्‍या खासगी बँक व्यवस्थापकाच्या ( private bank manager) डोक्यावर पिस्तूल ठेवत त्याच्याजवळ असलेल्या बॅगेतील रोकड आणि मोबाईल टॅब (Cash and Mobile tab) असा एकूण 1 लाख 14 हजार 629 रुपयांचा मुद्देमाल (Muddamal) जबरीने लुटून (Forcibly robbed) नेल्याची घटना विटनेर (Whitner) गावाजवळ घडली. या घटनेमुळे जिल्ह्यात खळबळ माजली असून याप्रकरणी एमआयडीसी पोलीस (police) ठाण्यात अज्ञात तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.