हिंगोण्यातील तरुणाच्या खूनप्रकरणी पिता-पुत्राला कारावासाची शिक्षा

यावल Yaval प्रतिनिधी

यावल तालुक्यातील हिंगोणा (Hingona) येथे अंगणात कचरा टाकण्याच्या (Garbage disposal) कारणावरून २८ वर्षीय तरुणाचा डोक्यात लाकडी दांडा मारून खून (murder) झाला होता. या प्रकरणी हिंगोण्यातील पिता-पुत्राविरुद्ध (Against father and son) फैजपूर पोलिसात गुन्हा दाखल करून भुसावळ येथील न्यायालयात दोषारोपपत्र (Indictment in court) दाखल केले होते. या खून प्रकरणी अतिरिक्त न्यायालयाचे सत्र न्यायाधीश आर. एम. जाधव यांनी आरोपी सोनल उर्फ संदीप सुभाष पाटील (वय ३४) याला ७ वर्षे, तर सुभाष देविदास पाटील (६४) याला दोन वर्षे कारावासाच्या (imprisonment) शिक्षेसह चार हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली.