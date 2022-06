शेतकऱ्यांना लागले मृग नक्षत्राच्या पावसाचे वेध

गुढे.Gudhe ता.भडगांव (वार्ताहर)

यावर्षी ८ जूनलाच मृग नक्षत्राला (Mrig Nakshatra) प्रारंभ होत असून. ऋतू चक्रकाळानुसार सुर्य मृग नक्षत्रात दुपारी १२:३७ प्रवेश करत असून मृग नक्षत्रातील पहिल्या पावसाचे पहिल्या पंधरवाडयाचे (first fortnight of rain) पहिले वाहन गाढव (Donkey's first vehicle) आहे.हे वाहन समिश्र पावसाचे असते असे जुने जाणकार,अनुभवी शेतकरी (Farmers) सांगतात म्हणून या मृग पावसाची सर्वच शेतकऱ्यांना मोठी आशा असते म्हणून मृग नक्षत्राच्या पावसाचे वेध व प्रतिक्षा (Wait) लागली आहे.