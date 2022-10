भुसावळ Bhusaval । प्रतिनिधी

संरक्षण क्षेत्रात (field of defense) कार्यरत आयडीएफ, बीपीएमएस, सीडीआरच्या (IDF, BPMS, CDR) संयुक्त मीटिंग निर्णयानुसार (decision) सरकारद्वारे आयुध निर्माणी (Ordnance Factory Employees) कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे (pending demands) लक्ष वेधण्यासाठी संरक्षण मंत्र्यांना (Defense Minister) निवेदन सादर (Submission of statement) करण्यात येवूनही दुर्लक्ष (Being ignored) होत असल्यामुळे 31 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर दरम्यान येथील आयुध निर्माणीसह देशभरातील निर्माणींच्या मुख्य गेटवर विविध प्रकारे आंदोलन (movement) करण्यात येणार आहे.