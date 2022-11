खोके दिले तरी मतदार आमच्याच बाजूने ; आ. खडसेंचा घणाघात

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

जिल्हा दूध संघात (District Milk Union) खडसे परिवाराला (Khadse family) रोखण्यासाठी (prevent) जिल्ह्यातील सत्ताधार्‍यांनी सत्तेचा (rulers of the district) गैरवापर (Abuse of power) करून उमेदवारीबाबतचा नियम शेवटच्या 15 मिनीटात बदलविल्याचा खळबळजनक (Sensational allegations) आरोप राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथराव खडसे (NCP leader MLA Eknathrao Khadse) यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान दूध संघाच्या निवडणूकीत कितीही पेट्या, खोके (Given any number of boxes, boxes) दिले तरी मतदार आमच्याच (Voters are on our side)बाजूने असल्याचा घणाघातही त्यांनी केला.