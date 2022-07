पावसाळ्यातही 42 कोटींच्या निधीतील चार रस्त्यांची कामे होणार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील रस्त्यांची स्थिती अतिशय विदारक (condition of the roads is very bad) झाली आहे. त्यामुळे पावसाळा (Rain) असला तरी 42 कोटींच्या निधीतील चार रस्त्यांची कामे (Four road works) सुरु करण्यात येतील अशी माहिती मनपाचे(Municipal Corporation) शहर अभियंंता (City engineer) एम.जी. गिरगावकर यांनी दिली. दरम्यान,शहरातील रस्ते खडीचा कच तसेच जाड मुरूम टाकून ताताडीने बुजविण्यात येणार असून त्यांनी मक्तेदारांची बैठक घेवून सूचना दिल्या आहेत.