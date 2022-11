घाडवेल येथील वयोवृद्ध महिला बेपत्ता

चोपडा Chopada प्रतिनिधी

घाडवेल (ता.चोपडा) येथील रहिवाशी शांताबाई रमन पाटील (Shantabai Raman Patil) (वय-७२) ही वयोवृद्ध (Elderly women) महिला दि.२ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ९:३० वाजता घाडवेल शिवारातील (Ghadvel Shiwar) शेतात जाऊन येते (going to the farm) असे सांगून राहत्या घरातून निघून (Gone) गेल्या आहेत.त्यानंतर कुटुंबियांनी व नातेवाईकांनी वयोवृद्ध महिलेचा अनेक ठिकाणी शोध घेतला परंतु त्या कुठेही आढळून आल्या नाहीत.याबाबत ग्रामीण पोलीस स्टेशनला मिसिंगची नोंद (missing) करण्यात आली आहे.