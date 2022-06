एकनाथराव खडसेंचा अखेर विधान परिषदेत प्रवेश

जळगाव jalgaon

आयुष्याची 45 वर्ष भाजपाच्या (Bjp) वाढीसाठी घालवलेल्या एकनाथराव खडसे (Eknathrao Khadse) यांचा विधान परिषदेतील (Legislative Council) प्रवेश रोखण्यासाठी भाजपाने जंग जंग पछाडले. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीत (list of MLAs appointed by the Governor) केवळ खडसे यांचे नाव असल्याने ही यादीच नाकारण्यात आली. मात्र श्री. खडसे यांचे राजकीय पुनर्वसन (Political rehabilitation) करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही (Nationalist Congress) कंबर कसली आणि भाजपाचा करेक्ट कार्यक्रम (BJP's correct program) करत एकनाथराव खडसे यांचा आजच्या निवडणुकीत विजय घडवून आणत विधान परिषदेत त्यांचा प्रवेश कायम (finally enters) केला.