रेल्वे पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे परत मिळाले तीन लाखांचे सोने

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील रेल्वे स्थानकावर (railway station) आव्हाणे येथील दाम्पत्याच्या दोन बॅगा राहून गेल्या होत्या. या बॅगेत कपड्यांसह साडेतीन लाखांचे सोने (Three and a half lakhs worth of gold) व इतर ऐवज होता. दरम्यान, रेल्वे पोलिसांनी (railway police) त्या प्रवाशांचा शोध (Search for passengers) घेवून त्यांना त्यांच्या बॅगा त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आल्याने त्या पोलिस कर्मचार्‍यांचे सर्वत्र कौतूक होत आहे.