अल निनोच्या प्रभावामुळे जिल्ह्यात दीड महिने उशिराने होणार पाऊस

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्यात तापमानाचा पारा दिवसागणिक वाढत असल्याने टंचाईचीही तीव्रता वाढणार आहे. यंदा अल निनोच्या प्रभावामुळे (effect of El Nino) जिल्ह्यात पावसास दीड ते दोन महिने उशिराने (rains will be late) सुरुवात होणार असल्याचे संकेत हवामान विभागाने यापूर्वीच दिले आहेत. त्यामुळे पावसाळा लांबल्यास टंचाईची स्थिती जिल्ह्यात निर्माण होणार आहे. त्यांचा परिणाम जिल्ह्यातील प्रमुख धरण साठ्यावर होणार आहे. आजस्थितीत जिल्ह्यातील प्रमुख 3 धरणांमध्ये अवघा 45 टक्के जलसाठा शिल्लक असल्याने पाण्याचे नियोजन जिल्हा यंणेनेकडून करण्याची गरज आहे. अन्यथा धरणांचा जलसाठा जून महिन्यात संपुष्टात आल्यास पाणी टंचाईची (Water shortage) भीषण स्थिती जिल्ह्यात निर्माण होण्याची शक्यता आहे.