खराब रस्त्यामुळे पिंपळगाव हरे येथे बस फसली खड्ड्यात

पिंपळगाव (हरेश्वर) Pimpalgaon (Hareshwar)

पाचोरा आगाराची बस (Bus Pachora Agar ) पिंपळगाव (हरेश्वर) गावानजीक (Pimpalgaon (Hareshwar)) अरुंद रस्त्यामुळे (narrow road) खड्ड्यात फसल्याची (Trapped in a pit)घटना आज दुपारी ३ वाजेच्या सुमारास घडली. सुदैवाने या घटनेत कुठलीही जिवितहानी (loss of life) झाली नसली (Didn't happen) तरी अरुंद रस्त्यामुळे भविष्यात (future ) अपघात होण्याची शक्यता (Chances of an accident) नाकारता येत नाही. या रस्त्याचे काम त्वरित पूर्ण करावे , अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरु लागली आहे.