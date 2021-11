सोशल मीडियावरील अफवांना बळी पडून वातावरण बिघडवू नका

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

त्रिपुरा राज्यातील (State of Tripura) घटनेनंतर राज्यात मालेगाव, वाशिम, नांदेड व अमरावती या ठिकाणी कायदा व सुवस्थेला गालबोट (Cheers to law and order) लागले आहे. त्या पार्श्वभूमिवर जळगाव जिल्ह्यात कुठलाही अनुचित प्रकार (Improper type should) घडू (not happen)नये, त्या पार्श्वभूमिवर जिल्हा पोलीस दल अलर्ट (District Police Alert) झाले आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी रविवार, 14 नोव्हेंबर रोजी तातडीची शांतता समितीची बैठक (Peace Committee Meeting) बोलावली. पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील मंगल सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीत जिल्ह्यात शांतता नांदावी, अनुचित प्रकार घडू नये, सोशल मिडीयावर अफवांना बळी पडू नये. अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे आवाहन पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे (Superintendent of Police Dr. Praveen Mundhe) यांनी केले.