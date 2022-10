जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील समाजकार्य महाविद्यालयातील (College of Social Work) प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे (faculty and non-teaching staff) नियमित वेतन (regular salary) माहे सप्टेंबर पेड इन ऑक्टोबर आणि ऑक्टोबर पेड इन नोव्हेंबर असे दिले जाते. शासनाने दिवाळीच्या आधी वेतन देण्याची घोषणा (Declaration) केली आहे. मात्र, आजपोवेतो वेतनहेडवर (payroll) अनुदान प्राप्त झालेले (Grant not received) नाही. त्यामुळे प्राध्यापकांसह शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची (employees) दिवाळी अंधारात (Diwali in the dark) जाण्याची शक्यता बळावली आहे.