केळी उत्पादकांची दिवाळी यंदा उत्साहात साजरी होणार

जिल्ह्यात जुलै-ऑगस्टमध्ये लागवड झालेले केळी बागांमध्ये प्रचंड प्रमाणात सीएमव्ही कुकुम्बर मोझॅॅक व्हायरस (CMV Cucumber mosaic virus) या रोगाने थैमान घालून मोठ्या प्रमाणात केळी बागा (Banana orchards) उपटून फेकाव्या लागल्या. तब्बल १५ हजार हेक्टर क्षेत्राला या रोगाने ग्रासले असल्याचा दावा जाणकार करत आहे. याबाबत पंचनामे सुरु (Panchnama ) असुन,पूर्णपणे नुकसानीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याने याबाबत अधिकृत आकडेवारी नाही. मात्र एकीकडे नुकसान झालेले असतांना,शेतकऱ्यांना (farmers) केळी पिक विम्याच्या (Banana crop insurance) भरपाई मुळे (Due to compensation) तारल्याने झालेल्या नुकसानीची (Damages) झळ शेतकर्यांनी (Farmers) सोसून घेतली आहे. जिल्ह्यातील ४८ हजार क्षेत्रावरील केळीचा विमा (Banana insurance) उत्पादकांनी (manufacturers) गेल्या वर्षी काढला होता. या विम्याने संरक्षित (Protected by insurance) केलेल्या धोक्यापासून ३३४ कोटी ७० लाख ३२ हजार रुपये (Rs) शेतकर्यांना मिळाले आहे. ऐन दसरा व दिवाळीच्या (Dussehra and Diwali) आधी हि रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात ( account of farmers) पडली असल्याने,यंदाची दिवाळी उत्साहात साजरी होणार आहे.