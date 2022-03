जळगाव-भुसावळसह जिल्हा तापला तापमान 44.2

जळगाव । Jalgaon

जिल्ह्यात मागील दोन ते तीन दिवसांपासून दुपारचे तापमान प्रचंड वाढले आहे. सकाळी अकरा वाजेपासूनच बाहेर उन्हाची तीव्रता (The intensity of the sun) जाणवत आहे. दिवसभर सूर्य जणू आग ओकत असल्याने जळगावातील रस्ते दुपारी निर्मनुष्य होत आहे. आज दि.30 मार्च रोजी जळगाव (jalgaon), भुसावळचा (bhusawal) पारा 44.2 अंशावर पोहोचला आहे. अजून तीन दिवस जिल्ह्यात उष्णतेची लाट कायम राहणार आहे.