जळगाव । प्रतिनिधी

मान्सून काळातील (monsoon season) सर्व यंत्रणांनी (all systems) आपआपसात योग्य समन्वय (Proper coordination with each other) ठेवून कोणत्याही परिस्थीतीत आपत्तीमध्ये जीवितहानी (Loss of life in a disaster) होणार नाही याची दक्षता घ्यावयाची आहेे. सर्व विभागांनी आपल्या विभागाचे स्ट्रक्चरल ऑडीट, फायर ऑडीट, इलेक्ट्रीक ऑडीट करुन घ्यावे, त्याच प्रमाणे पाटबंधारे विभागाने (Department of Irrigation) धरणातून विसर्ग करताना (Discharge from the dam) नदी काठच्या गावांना वेळोवेळी सूचना कशा पोहचतील याबाबत काळजीपूर्वक कार्यवाही (Careful action) करावी, वैद्यकीय पथकांनी त्यांच्या सेवा घटनास्थळावर कशा पोहचतील याचा आराखडा तयार ठेवण्याबाबतचे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत (Collector Abhijeet Raut) यांनी दिले.