जिल्हा बँकेत निवडणुक : भाजपकडून राष्ट्रवादीला जोरदार धक्का- माजी आमदार अरुण पाटील भाजप पुरुस्कृत उमेदवार

रावेर Raver|प्रतिनिधी-

रावेरमध्ये विकासो मतदार संघात (Vikaso constituency) राष्ट्रवादी कडून (Nationalist) इच्छुक असलेले माजी आमदार अरुण पाटील (Former MLA Arun Patil) भाजप पुरस्कृत उमेदवार (BJP sponsored candidate) म्हणून रिंगणात (In the arena) उतरले आहे,तर काँग्रेस कडूनही दोन जण रिंगणात उतरल्याने तालुक्याच्या राजकारणाला कलाटणी (Turning to politics) मिळाली आहे.