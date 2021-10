मुलीची छेड काढण्यावरून दोन गटात वाद जळगावात पोलिसांवर दगडांचा मारा

जळगाव jalgaon

शहरातील आझाद नगर (Azad Nagar) परिसरात मुलीची छेड (Piercing)काढण्याच्या कारणावरून शनिवारी रात्री 10 वाजेच्या सुमारास दोन गटात हाणामारी (Fighting in two groups) होवून दगडफेक (Stone throwing) झाली. यात एक जण जखमी झाला असून त्याला जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान घटनास्थळी दाखल झालेल्या पोलिसांवरही दगडांचा मारा(Stone the police too) करण्यात आला.