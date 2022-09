महापालिकेतील प्रलंबित कामांचा तत्काळ निपटरा करा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

आपले सरकार पोर्टलवर (Your Government Portal) व इतर सेवा पोर्टल, वेबसाईट (website) याचा आढावा घेतला असता अनेक प्रकरणी विविध विभागांकडे (various departments) नागरिकांचे (citizens) अर्ज प्रलंबित (Application pending) असून ते विहित कालमर्यादेमध्ये त्याचा निपटारा (Settlement) झाले नसल्याचेे निदर्शनास आले आहे. राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवड्यात (National leader to father of the nation) प्रकरणांचा निपटारा करा, अशा सूचना मनपा आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड (Municipal Commissioner Dr. Vidya Gaikwad) यांनी सोमवारी सकाळी 11 वाजता आयुक्त यांचे कार्यालयीन सभागृहात झालेल्या विभाग प्रमुखांच्या बैठकीत दिल्या.