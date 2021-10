जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

शहरात विनापरवानगी बॅनर (Banner without permission) लावून शहराचे विद्रुपीकरण(Disfigurement of the city) करणार्‍यांवर महापालिका (Municipal Corporation) व पोलिस प्रशासनाकडून (Police Administration) कारवाई (Action) केली जाणार होती. मात्र शहरात राजकीय पदाधिकार्‍यांकडून मनपा व पोलिसा प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून विनापरवागी बॅनर लावण्यात आले असल्याने मनपासह पोलिस प्रशासन यांच्यावर कारवाई करेल का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.