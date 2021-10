दीपोत्सवामुळे बाजारपेठेत चैतन्य

भुसावळ Bhusaval । प्रतिनिधी

उत्साह, आनंद आणि चैतन्याचा उत्सव व प्रकाश पर्व (Festival of Lights) सुरु झाला आहे. त्यामुळे खरेदीसाठी (Market) बाजारपेठ सज्ज झाली आहे. कोरोनाचा संसर्ग कमी होतांना दिसत असल्याने बाजारपेठेत खरेदीला वेग आला आहे. वसुबारस (Vasubaras) पासून दीपावलीची (beginning of Diwali) सुरुवात होत असून आता पासूनच विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत दिवसभर सर्व दुकानांमध्ये मोठी लगबग (Almost) दिसून येत आहे.