जळगाव jalgaon

बनावट फेसबुक अकाऊंटवरून (Fake Facebook account) अश्‍लील फोटो अपलोड (Pornographic photos) करून जिल्ह्यातील एका नगरपरिषदेतील (Municipal Council)अधिकार्‍याच्या पत्नीची (Wife of the officer) बदनामी (Defamation) केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी अज्ञात व्यक्तीविरोधात सायबर पोलीसात गुन्हा (Crime in cyber police) दाखल करण्यात आला आहे.