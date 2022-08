जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील अमळनेर, जळगाव, चोपडा आणि धुळे येथील समाजकार्य महाविद्यालयातील (College of Social Work) प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे (faculty and non-teaching staff) पगार (salary) गेल्या तीन महिन्यांपासून झाले नसल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले आहे. शासनाकडून निधी (Funding from Govt) आलेला नसल्याचे कारण पुढे करुन प्राध्यापकांसह कर्मचार्‍यांना वेठीस धरले जात असल्याने एन. मुक्ता (N. Mukta) या प्राध्यापक संघटनेने थेट जळगाव समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक (Assistant Commissioner of Social Welfare Department) आयुक्त योगेश पाटील यांना निवेदन देवून व्यथा मांडली होती. येत्या आठवड्याभरात कर्मचार्‍यांच्या वेतनासह विविध मागण्याचा तिढा न सुटल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर एका महिन्याचे वेतन देण्यात आले. अजून दोन महिन्याचे वेतन बाकी असून इतर मागण्यासंदर्भात समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्तांनी नाशिक समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त व पुणे समाज कल्याण आयुक्तांकडे पत्र पाठवून पाठपुरावा सुरु केला आहे.