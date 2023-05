बांभोरी येथे शेतकऱ्याचा मृत्यू

धरणगाव Dharangaon प्रतिनिधी

तालुक्यातील टोळी-बांभोरी येथे गुरुवारी दुपारी शेतात काम (While working in the field) करतांना एका शेतकऱ्याचा (farmer) अचानक मृत्यू (sudden death) झाला. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.