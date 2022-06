मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांच्या बैठकीला जिल्ह्यातील खासदारांची दांडी

भुसावळ Bhusaval (प्रतिनिधी) -

मध्य रेल्वेच्या (Central Railway) भुसावळ व नागपूर विभागाच्या कामासंदर्भात (Regarding the work) मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांची (General Manager of Central Railway) सल्लामसलत बैठक नागपूरच्या डिआरएम कार्यालयात नुकतीच पार पडली. रेल्वे वापरकर्ते, रेल्वे प्रवासी, प्रवाशांच्या सुविधा आणि बोर्डावरील प्रस्तावित कामांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मात्र या महत्वपूर्ण बैठकीसाठी जिल्ह्यातील दोन्ही खासदारांची अनुपस्थिती (Absence of MPs) होती तर खान्देशातून केवळ धुळ्याचे खा. सुभाष भामरे यांची उपस्थिती होती.