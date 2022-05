गॅस गळतीमुळे सिलेडरचा स्फोट

चाळीसगाव chalisgaon प्रतिनिधी -

तालुक्यातील सांगवी येथे एका ऊसतोड मजुराच्या (sugarcane workers) घरात (house) गॅस गळतीमुळे (Gas leak) अचानक गॅस सिलेडर स्फोट झाला. यात घरातील रोख रक्कम, सोन्याचे दागिने व संसारउपयोगी साहित्य जळून खाक (Burn the material) झाले असून जवळपास १ लाख रुपयांचे आर्थिक नूकसान झाले आहे. हि घटना बुधवार दि,११ रोजी संकाळी ९ वाजेच्या दरम्यान घडली, सुदैवाने यात कुठल्याही प्रकारची जिवीत हानी झाली. परंतू सिलेडरच्या स्फोटामुळे (Explosion of the cylinder) परिसरात मोठा अवाज झाल्याने एकच घबराड निर्माण झाली होती.