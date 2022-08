तिरंगा ध्वज खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी

चाळीसगाव Chalisgaon प्रतिनिधी-

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवा (Amrit Mahotsav of Freedom) निमित्ताने ‘ हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा ’ ("Every house has a tricolor, every house has a tricolor) हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. दि, १३ ते १५ ऑगस्ट दरम्यान राबविण्यात येत असलेल्या, या उप्रकमासाठी चाळीसगावात मोठ्या तिरंगा ध्वज विक्रीसाठी स्टॉल (Stall for sale of tricolor flags) लावल्याचे दिसत आहे. तर या स्टॉलवर तिरंगा ध्वज घेण्यासाठी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे.