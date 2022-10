पती व त्याच्या प्रेमिकेसह ८ जणांवर छळाचा गुन्हा

रावेर Raver प्रतिनिधी

विवाहितेला घटस्फोट (Divorce to a married person) घेण्यासाठी तसेच पतीचे प्रेम संबंध असलेल्या (Love affair of husband) महिलेला २० लाख रूपये देण्यासाठी, माहेरहून पैसे (Bring money Maher) आणावे या मागणीसाठी (demand) विवाहितेचा छळ (Harassment of the married) करणाऱ्या सासरच्या सात जणांसह, (seven in-laws) पतीच्या प्रेमिकेविरुद्ध (against the husband's lover) रावेर पोलिस ठाण्यात (Raver police station) गुन्हा दाखल (Filed a case) झाला.