शोषण विरहित समाज निर्मिती म्हणजे जय भीम- प्रा.संदीप पाटील

चोपडा Chopda ( प्रतिनिधी )



डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर Dr. Babasaheb Ambedkar म्हणजे चातुर्वर्ण्य व्यवस्थे विरुद्ध उगारलेले शस्र नव्हे! तर साकारलेले बंड होते.त्यांचा आदर्श ठेवत, समाजाने जातीच्या वर्तुळातून बाहेर पडून,शोषण विरहित Without exploitation समाज Society निर्मिती करणं म्हणजे जय भीम ! असल्याच मत प्रा.संदीप भास्कर पाटील Prof. Sandeep Bhaskar Patil यांनी व्यक्त केले. महात्मा गांधी शिक्षण मंडळ Mahatma Gandhi Board of Education संचलित कला,शास्र आणि वाणिज्य महाविद्यालयात College of Arts, Sciences and Commerce डॉ. आंबेडकर अभ्यास व संशोधन केंद्र व विद्यार्थी विकास विभाग Dr. Ambedkar Study and Research Center तर्फे बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन" निमित्त आजोजित अभिवादन कार्यक्रमात ते बोलत होते.