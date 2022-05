छत्रपतींची उमेदवारी डावलण्यात या दोन पक्षांचे षडयंत्र

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

छत्रपती संभाजीराजे (Chhatrapati Sambhaji Raje) यांची शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने (Shiv Sena and NCP) दिशाभूल केली. त्यांची उमेदवारी डावलण्यात (Dismissal of candidature) सेना आणि राष्ट्रवादीचे षडयंत्र (Conspiracy) आधीच ठरल्याचा खळबळजनक आरोप (Allegations) भाजपाचे माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन (Former BJP Minister Aa. Girish Mahajan) यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधतांना केला.