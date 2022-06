मोदी सरकारविरोधात काँग्रेसचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी (case of the National Herald) सक्तवसुली संचालनालयाने (Directorate of Recovery) काँग्रेस खासदार राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) यांची चौकशी केल्याप्रकरणी जळगाव जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे (District Congress Committee) शहरातील टॉवर चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निषेध रॅली (Protest rally) काढण्यात आली. खूप झाली, दडपशाही देशात हवी लोकशाही, यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या विरोधात घोषणाबाजी (Proclamation against) करीत काँग्रेस पदाधिकार्‍यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.