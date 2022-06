संभ्रम : सुरत-भुसावळ एक्स्प्रेस धावण्याबाबत मध्य रेल्वेचे नोटीफिकेशन तर गाडी रद्दचे वेस्टर्न रेल्वेचे ट्वीट

भुसावळ / नंदुरबार : Bhusawal / Nandurbar

सुमारे अडीच वर्षांपासून कोरोनाकाळात (Corona) बंद असलेली सुरत भुसावळ पॅसेंजर (Surat Bhusawal Passenger) बुधवार, 8 जूनपासून धावणार आहे. पॅसेंजर बंद असल्याने प्रवाशांचे अतोनात हाल होत होते मात्र कोरोना कमी झाल्याने रेल्वेकडून अनेक गाड्या सुरू करण्यात येत आहे. त्यात आता सुरत-भुसावळ पॅसेंजर सुरू होत असल्याने खान्देशातील व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिकांसह चाकरमानी व सर्वसामान्य प्रवाशांची मोठी गैरसोय (Inconvenience to passengers) दूर होणार आहे. या गाडीला एक्स्प्रेस चा दर्जा (Express status) देण्यात आला आहे.त्यामुळे या गाडीच्या क्रमांकात बदल (Change of vehicle number) करण्यात आला आहे. दरम्यान, मध्य रेल्वेने (Central Railway) ८ पासून ही गाडी धावणार असल्याचे नोटीफिकेशन (Notification) ६ जून रोजी जारी केले आहे मात्र ७ रोजी वेस्टर्न रेल्वेने (Western Railway) जारी केलेल्या ट्वीट मध्ये ही रद्द (cancellation of train) करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे त्यामुळे सुरत भुसावळ पॅसेंजर नेमकी सुरू होणार किंवा नाही याबाबत अनेकांना संभ्रम (Confusion) निर्माण झाला आहे.