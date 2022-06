जिल्ह्यात कोरोनाने पुन्हा वाढविली चिंता

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्यात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत (corona) पुन्हा एकदा वाढ (Increase once again)होत असल्याचे चौथ्या लाटेची शंका (Doubt of the fourth wave) व्यक्त केली जात आहे. मंगळवारी सहा नवीन बाधित रुग्णांची नोंद (Record six new infected patients) करण्यात आल्याने नागरिकांची चिंता (Concerns of citizen) वाढू लागली आहे.