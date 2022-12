आयुक्त आले अन् 15 मिनीटात झाले रवाना

* आयुक्त पदाचा पेच

*संभ्रमाचे वातावरण

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

डॉ. विद्या गायकवाड (Dr. Vidya Gaikwad) यांच्या बदलीच्या आदेशाला (transfer order) मॅटने तात्पुरती स्थगिती (Temporary adjournment by Matt) दिल्याने नूतन आयुक्त देविदास पवार (New Commissioner Devidas Pawar) यांच्यापुढे आयुक्त पदाचा कारभार पाहण्याचा (embarrassment of managing) पेच पडला आहे. सोमवारी सकाळी आयुक्त पवार हे महापालिकेत (municipal corporation) आले. लोकशाही दिनाची (Democracy Day Meeting) बैठक पंधरा मिनीटात घेवून कोणत्याच फायलींचा निपटारा न (without disposing of the files) करता पुन्हा निघून गेल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण (Confusion among employees) निर्माण झाले आहे.