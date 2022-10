आ. खडसेंना दिलासा; दुध संघ चोरीप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्याचे न्यायालयाचे आदेश

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जळगाव जिल्हा सहकारी दुध संघ (Jalgaon District Cooperative Milk Union) येथील 14 मेट्रिक टन लोणी व 9 टन दुध पावडर (Butter and milk powder) अंदाजित चोरी व अपहाराची (Theft and embezzlement) किंमत रु. एक कोटी पंधरा लाखांचा गुन्हा (crime) शहर पोलिसांनी दाखल न (No city police registered) केल्याप्रकरणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी (Chief Magistrate) यांच्या न्यायालयात न्या. आर. वाय. खंडो यांनी पोलिसांना (police) याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश (Order of registration of crime) दिले असल्याची माहिती अ‍ॅड. अतुल सुर्यवंशी यांनी दिली.