लिंकवर क्लिक करणे तरुणीला पडले महागात

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

व्हॉट्सअ‍ॅपवर आलेल्या लिंकवर क्लिक (Click on the WhatsApp link) केल्यानंतर तरुणीच्या मोबाईलमधील (young woman's mobile phone) डेटा चोरुन (stealing data) अश्लिल फोटो तयार (Indecent photo ready) केले. हे फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत (Threatened to make the photo viral) तरुणीकडून खंडणी मागितल्याचा (Ransom demanded) प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे तरुणीला लिंकवर क्लिक करणे चांगलेच महागात पडले. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात (Cyber Police Station) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.