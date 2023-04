भडगाव येथे दोन गटात तुफान हाणामारी

भडगांव Bhadgaon प्रतिनिधी

शहरातील खालची पेठ भागात ट्रॅक्टरला जोडलेल्या रोटाव्हेंटरचा (Rotaventer shock attached to tractor) धक्का लागण्याच्या कारणावरून दि.14 रोजीच्या रात्री 9 वाजेच्या दरम्यान दोन्ही गटाच्या लोकांनी (Both groups of people) लाठया काठ्या लोखंडी रॉड कोयत्या सह दगडफेक (Throwing stones) करीत दोन गटात तुफान हाणामारी (fight) झाल्याची घटना घडली असून यात दोन्ही गटाचे 7 ते 8 जण जखमी (wounded) झाले आहे.याबाबत भडगांव पोलिसात परस्पर विरोधी गुन्हे (Opposing crimes filed) दाखल करण्यात आले आहे.