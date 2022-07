पोलिसांच्या जनता दरबाराकडे नागरिकांनी फिरविली पाठ

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

पोलिसात दाखल (Filed with police)असलेल्या तक्रारी निकाली (Complaint removed) काढण्यासाठी पोलिस विभागाकडून (Police Department) जनता दरबार (Janata Darbar) घेण्यात आला. परंतु पहिल्याच जनता दरबाराला शहरातून हवा तसा प्रतिसाद न मिळाल्याने (No response received) नागरिकांनी (citizens) याकडे पाठ फिरविल्याचे (Turned back) दिसून आले. दरम्यान, पहिल्याच पोलीस दरबारात केवळ 40 ते 50 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यात सर्वाधिक तक्रारी या दिवाणी प्रकरणांच्या असल्याने त्यांना न्यायालयात (court) दाद मागण्याच्या सूचना पोलीस अधीक्षकांनी (Superintendent of Police) दिल्या.