शिवाजीनगर उड्डाण पुलाच्या उद्घाटनाला नागरिकांचा विरोध

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शिवाजीनगर उड्डाण पुलाचे (Shivajinagar flyover) आमदार राजूमामा भोळे, (MLA Rajumama Bhole,) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी (Public Works Department) आणि मक्तेदार यांच्याहस्ते मंगळवारी उद्घाटन (Opening) करण्यात येणार होते. मात्र, शिवाजीनगर वासियांनी विरोध (Residents of Shivajinagar protested) करीत आमदारांनी चमकोगिरी करु नये (MLAs should not flash),असा पवित्रा घेतला. तसेच समाजसेवक दीपककुमार गुप्ता यांच्यासह नागरिकांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून पुलाचे उद्घाटन झाले असल्याची भूमिका घेतली.