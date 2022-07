शिवाजीनगरातील नागरिकांचे आंदोलन रस्त्यांसाठी जनआक्रोश

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज नगर (Chhatrapati Shivaji Maharaj Nagar) ते दूध फेडरेशन परिसरातील मुख्य रस्त्यासह (main road) परिसरातील रस्त्याची अतिशय बिकट अवस्था (Very bad condition of the road) झाली आहे. वारंवार प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा करुन देखील रस्त्याच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.त्यामुळे शिवाजीनगरातील (Shivajinagar) संतप्त नागरिकांनी इंद्रप्रस्थ नगर येथून मोर्चा (morcha) काढून एस. के . ऑईल मिल जवळील मुख्य चौकात रास्ता रोको आंदोलन (Rasta Roko Movement) केले. दरम्यान, महापौर जयश्री महाजन (Mayor Jayashree Mahajan) यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेवून रस्त्याच्या दुरुस्तीचे आश्वासन दिले.